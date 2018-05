Barbara Palombelli e il no al GF: “Non avrei avuto il tempo di fare una bella cosa"

Mentre l’edizione numero 15 del Grande Fratello prosegue con la solita immancabile scia di discussioni e polemiche, Barbara Palombelli - il cui nome in un primo tempo era trapelato per la conduzione del programma - ha commentato il motivo del suo rifiuto al reality ora sotto la guida di Barbara d’Urso.

A Tv Sorrisi e Canzoni, la giornalista al timone di ‘Forum’ dopo l'abbandono di Rita Dalla Chiesa, ha spiegato di aver rinunciato all’offerta di condurlo per mancanza del tempo utile a raggiungere il risultato che aveva in mente.

“Me lo avevano proposto, ma ho rinunciato perché non avrei avuto il tempo di fare la bella cosa che avevo in mente io” ha spiegato la conduttrice – “lo immaginavo come una sorta di collegio, di caserma. Avrei voluto dimostrare che il programma può anche insegnare la buona educazione. Con Barbara ci siamo abbracciate. Siamo ‘grandi sorelle'”.

La Palombelli ha tenuto anche a sottolineare il grande carico di lavoro che la porta a presenziare in tv per molte ore: “Nonostante Barbara d’Urso ora abbia anche il Grande Fratello, credo di essere sempre io la prima per numero di ore in onda”, ha precisato la Palombelli, presente in tv con ‘Forum’ e ‘Lo Sportello di Forum’ e che, secondo i dati del sito Reality Show, risulta la recordwoman della tv con 21 ore settimanali, a fronte delle 14-15 della collega alla guida di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Grande Fratello.