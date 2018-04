Grande Fratello, bufera social su Baye Dame: "Vergogna, squalificatelo!"

Trema il Grande Fratello dopo la violenta lite tra Aida e Baye Dame. Sui social piovono durissime critiche nei confronti del reality, che se non prenderà seri provvedimenti nei confronti del commesso romano rischia un bel capitombolo.

Insulti, minacce e un feroce faccia a faccia che ci è mancato poco si trasformasse in rissa: il web non perdona Baye e chiede a gran voce la sua espulsione dal programma. "Mi viene da dire solo che si è toccato il fondo - commenta un utente su Twitter - Non mi sarei mai aspettato un comportamento simile, per cosa poi? Un tiramisù. Questo non è trash, è lo schifo dello schifo", parole severe alle quali fanno eco centinaia di post sui social.

Alcuni dei twett contro il comportamento di Baye Dame

Anche tra vip ed ex concorrenti qualcuno alza la voce, come Ermal Meta che ricorda l'impegno nella lotta contro il bullismo e condanna episodi del genere in tv, Elena Morali, indignata per come è stata trattata una donna, e ancora Andrea Cerioli che definisce "triste" tutta questa vicenda.

In molti chiedono l'intervento di Barbara d'Urso, che certamente non la farà passare liscia a Baye&Co per evitare ulteriori cadute. Quella di stile, ormai, è irreparabile.

LE CRITICHE SOCIAL CONTRO BAYE DAME