Gf, Baye Dame: “Dio guarda Aida, non sarò io a vendicarmi. Si farà vedere per quella che è”

Il primo messaggio diretto ai telespettatori del Grande Fratello che hanno avuto modo di guardare, commentare e giudicare duramente gli episodi avvenuti nella Casa di Cinecittà, Baye Dame lo ha affidato ai social, in una diretta trasmessa dal suo profilo social che già conta 13,5 mila follower.

Come noto, il commesso romano è stato espulso dal gioco a causa delle gravi parole rivolte ad Aida Nizar. Da concorrente prima e da ex concorrente poi, si è scusato con tutti una volta accolto in studio da Barbara d’Urso nella puntata di lunedì 30 aprile, ma ha comunque voluto tornare sull’argomento interloquendo con i fan nel video trasmesso qualche ora fa.

“Il Grande Fratello dà e il Grande Fratello toglie”

Dopo aver ringraziato le persone che nelle due settimane di permanenza hanno fatto il tifo per lui e la redazione del Grande Fratello che “dà e toglie”, Baye ha assicurato che “questa avventura non è finita, è solo cambiato il modo”.

“Sono inciampato, ma come tutti i guerrieri ci si rialza più forti, e spero ancora di avervi tutti vicino a me” ha affermato, per poi tornare sull’episodio di Aida che ha decretato la fine della sua esperienza.

“Non pensavo assolutamente di potermi scontrare con una persona come Aida però in quel caso Aida ha vinto su di me, perché io non ho saputo rispondere con un sorriso o con una presa in giro, perché ho buttato giù tanti rospi e in quel preciso momento non mi andava di buttarne giù un altro. Forse era meglio che lo buttavo giù, però è andata così (….) Mi sono solo preso una pausa per concentrarmi e per capire dove ho sbagliato. Sicuramente i modi non sono stati dei modi carini, anzi non mi sono riconosciuto, però era già passata una settimana non facile per riuscire ad avere tutti i nostri equilibri. Aida come dice lei ‘Dio la guarda’, non sarò io a vendicarmi su Aida ma si farà vedere per quello che è semplicemente”.

Il ragazzo, inoltre, ha ribadito di non avere mai avuto intenzione di usare violenza nei confronti della spagnola: “Comunque non avrei mai pensato di alzare un dito, uno perché è Aida una donna, due perché non è la mia indole. Ho sbagliato perché in tv non mi posso permettere di dare un messaggio del genere, e per questo sono stato punito, è giustissimo così”.

Il futuro di Baye Dame

Baye Dame parla anche del suo futuro ricco di “grandissime novità” ancora da tenere segrete, ma assicura che non sparirà e continuerà a farsi vedere.

Rispetto ai messaggi negativi diretti a lui, invece: “sapete come si dice a Roma? A me rimbalza”, ha commentato: “Questo sorriso non me lo tolgono né Aida né i messaggi brutti e le minacce che ho avuto in questi giorni. Continuerò la mia lotta per la diversità perche diverso è bello”.