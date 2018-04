Gf, il rimorso di Baye Dame: "Mio padre si starà vergognando di me"

Non è stata una bella scena la zuffa tra Baye Dame e Aida, che domenica sono quasi arrivati alle mani dopo una lite per un tiramisù. L'atteggiamento provocatorio della showgirl spagnola ha fatto perdere il lume della ragione a Baye, che ha trasformato la discussione in un feroce scontro.

"Ti attacco al muro, ti sfondo" ha inveito contro di lei il commesso romano a pochi centimetri di distanza, apostrofandola con pesanti insulti, "shifosa" per citarne uno.

E mentre fuori è bufera e si chiedono provvedimenti seri al Grande Fratello, in Casa Baye è assalito dai rimorsi. "Mio padre si starà vergognando come un pazzo - si è sfogato con Danilo e Patrizia - Ho dimostrato le cose in maniera sbagliata".