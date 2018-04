Grande Fratello, Baye Dame squalificato

Erano stati annunciati seri provvedimenti da parte del Grande Fratello dopo i gravi episodi accaduti in settimana, e il pubblico, indignato per quanto accaduto in Casa, è stato subito "accontentato". Il primo nei confronti di Baye Dame, squalificato per l'aggressione quasi fisica nei confronti di Aida.

A nulla sono servite le scuse del commesso romano, che ha comunque accusato la showgirl spagnola di frasi razziste nei suoi confronti e di averlo provocato più volte: "Chiedo scusa. Io sono stato cresciuto dalle donne, lavoro con le donne. Aida da noi è stata accolta, ma è stata lei la prima a istigare e creare problemi di ogni genere. Aida non rispetta nessuno".

Della stessa opinione quasi tutti gli altri ragazzi, ma le giustificazioni non reggono. Baye lascia il reality. "Ci ha rimesso lui per tutti" ha tuonato Angelo, mentre in Casa il clima è pessimo.