Gf, Baye in studio dopo la squalifica: un nuovo scontro infuocato con Aida

E' pentito per quanto accaduto, ma su Aida non cambia idea Baye e continua ad accusarla di aver pronunciato frasi razziste nei suoi confronti. Sarebbero state proprio quelle frasi ad aver scatenato la sua ira, come ha raccontato in studio dopo la squalifica, ma la showgirl spagnola nega tutto e tra i due in un attimo si riaccende la miccia.

"Tu hai tantissimo odio, sei una persona che mi ha fatto tantissimo male" ha ribadito Aida dal confessionale, ma Baye non gliele ha mandate a dire: "Sapessi quanto male hai fatto tu a me. Sai qual è la differenza tra me e te? Che io metto davanti le persone, tu metti davanti sempre e solo te stessa". Per fortuna ormai sono ben lontani.