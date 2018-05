GF, Bobby Solo ‘apre’ alla figlia Veronica: l'sms e la dolce sorpresa in diretta

(Il video della sorpresa di Bobby Solo per la figlia Veronica)

“Sarà un momento meraviglioso, molto commovente. Veronica non vede il padre Bobby Solo da 15 anni e può darsi che il Grande Fratello abbia mostrato a Bobby Solo chi è sua figlia, una ragazza che soffre”: Barbara d’Urso ha anticipato così al pubblico la sorpresa per Veronica Satti da parte del padre.

Il rapporto tra i due, spesso al centro delle discussioni tese al tentativo di far riavvicinare il cantante alla figlia, ha trovato nella semifinale del reality un’apertura importante segnata da un sms letto in diretta.

“Tuo padre mi ha mandato un sms e mi ha chiesto di leggertelo” ha detto la conduttrice a una Veronica impaziente di sapere cosa il padre avesse da dirle.

“Da parte mia c’è tutta la buona volontà di riabbracciare mia figlia, ma non voglio sia un caso mediatico. Succederà lontano dalle telecamere” recitava il testo mandato sullo schermo.

In seguito, la ragazza ha potuto togliere un telo e scoprire dei dischi del padre. A quel punto Barbara d’Urso le ha confessato per la prima volta che Bobby Solo aveva dedicato una canzone alla figlia quando aveva solo tre anni. Una volta entrata nel GF, il cantautore ha deciso di cantarla 25 anni dopo. E sulle note della canzone, Veronica in lacrime ha promesso: “Papà, non sono intonata ma la canteremo insieme”.

Grande soddisfazione di Barbara d'Urso, entusiasta per essere riuscita a far riavvicinare padre e figlia: "Ce l'abbiamo fatta, finalmente", ha commentato felice.