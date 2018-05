Bufera call center al GF, parla lo 'Zio' Edoardo Biasini: "Favorire Favoloso? Non so chi sia. Vi spiego l'equivoco" | ESCLUSIVA

"Zio attiva il call center". Così Luigi Mario Favoloso si rivolgeva alla telecamera del Grande Fratello alcuni giorni fa, nelle ore in cui rischiava di uscire dalla Casa perché al televoto con Aida Nizar. Una frase che non è potuta passare inosservata ai telespettatori e che oggi, dopo l'uscita della spagnola dal reality, sta facendo divampare le polemiche. Tanti, infatti, in rete, si dicono così stupiti dall'eliminazione della donna di Valladolid (amatissima online) che sono alla ricerca di dietrologie sul perché Favoloso sia ancora spaparanzato tra le mura dell'appartamento di Cinecittà.

Ma chi è questo fantomatico zio? Rintracciarlo non è stato difficile. La sua identità viene svelata in un'altra clip registrata durante la diretta h24 su Mediaset Extra. A rivelarne il nome è un altro concorrente, ovvero Filippo Contri, amico di Luigi, che, rivolgendosi anch'esso alla telecamera, si lancia in un'invettiva in cui invita Edoardo Biasini e la sua agenzia di comunicazione e web marketing "Minerva Digital Solution" a far "rimanere nella Casa Luigi", aggiungendo "Decidete voi chi far uscire, ma Luigi deve rimanere qui per il mio benessere". E la memoria del pubblico è andata a quando, ormai una decina di anni fa, l'agente dei vip Lele Mora pilotava - per sua stessa ammissione - le votazioni de L'Isola dei Famosi acquistando voti ai call center per favorire i suoi assistiti: pratica che oggi è assolutamente vietata dal regolamento.

"Se continua così, potremmo muoverci per vie legali"

Ma Edoardo, 27 anni, ci spiega: "Non saprei mai a chi rivolgermi per un servizio di call center, perché non me ne sono mai occupato". Raggiunto in esclusiva da Today negli uffici della sua società a Roma, infatti, Biasini si difende e smentisce categoricamente le accuse. "Capisco che da fuori, per come si sono inanellate le cose, io stesso sarei arrivato ad una conclusione del genere: il mio nome nella Casa è stato tirato fuori ben tre volte. Ma noi qui facciamo tutt'altro. E finché si parla un po' di noi è pubblicità che riceviamo gratuitamente, ma quando entrano in ballo termini pesanti come 'frode' si entra nel penale e smette di essere un gioco. Se interveniamo stavolta è solo per chiarezza, ma non abbiamo intenzione di rilasciare altre interviste in merito: il nostro lavoro si svolge dietro le quinte". E il socio Riccardo Matarazzi precisa: "Se dovesse continuare così e se dovesse servire potremmo anche muoverci per vie legali".

La risoluzione dell'equivoco

L'equivoco è presto spiegato. Filippo, infatti, è un amico storico di Edoardo. "Quando ha saputo che avrebbe partecipato al GF, ci ha semplicemente chiesto di curare il suo profilo Instagram durante la permanenza nella Casa. La nostra agenzia a Roma è molto conosciuta: ci occupiamo di artisti anche molto importanti, oltre che della promozione social di alberghi e ristoranti. Così abbiamo accettato di supportarlo e lo facciamo in forma di amicizia, senza alcun budget dietro. L'unico modo in cui possiamo influenzare il televoto è dando più visibilità possibile al suo profilo e cercando di viralizzarlo: è il nostro mestiere. Al momento, infatti, il suo account è uno dei più visti grazie al lavoro che abbiamo fatto".

"Favoloso? Non lo conosco: mai visto né sentito"

Cosa c'entra, allora, Favoloso? "Quando Favoloso dice 'Zio, attiva il call center' ce l'ha con me, ma lo fa in maniera simpatica, come se io fossi un totem portafortuna. Il sottotesto è: 'Visto che la scorsa settimana avete salvato Filippo da una nomination, fatelo anche con me'. Ma Filippo si è salvato per mille motivi, di cui la gestione del canale social è solo uno. L'unico modo in cui abbiamo supportato Favoloso è stato pubblicando un video simpatico in cui è insieme a Filippo. Io non conosco minimamente Favoloso, non l'ho mai visto né sentito. Il giorno prima che scoppiasse la bufera ho scritto sui social che l'avrei invitato in vacanza insieme a noi, ma solo perché, al di là delle polemiche sulla sua posizione politica e su Aida, mi è molto simpatico".

"I milioni? Battuta fatta in totale goliardia"



Altro indizio che ha portato a conclusioni affrettate: quando l'ex di Nina Moric invita alla attivazione dei call center, Filippo, per controbattuta, dice "Edoardo ci chiederà i milioni quando usciamo". Dichiarazione sospetta a cui Edoardo replica così: "E' stata una battuta fatta in totale goliardia senza pensare alle conseguenze. Non si è reso conto di ciò che il pubblico avrebbe potuto recepire e della tragedia che ne sarebbe nata, ma, senza offesa, chiunque avrebbe potuto capire che si trattava di uno scherzo. Il nostro per Filippo è un lavoro svolto in amicizia, al massimo può offrirci una cena quando esce".

Il "King del televoto"

Se dunque, Biasini si è definito 'King del televoto' il giorno dopo l'eliminazione di Aida, è solo perché "era una chiara provocazione, ma fatta con ironia". "Il pubblico però ha interpretato male e da lì hanno cominciato a chiedermi se fossi uno che compra i voti, arrivando anche a minacciarmi pesantemente. Mi sono arrivati messaggi come 'Per te non è finita qui! Sei più falso di Favoloso'. Ma noi non siamo squali, né abbiamo mai chiesto a Filippo di pubblicizzare il nostro nome nella Casa. Farlo, infatti, potrebbe sì portarci follower ma non certo clienti, e poi questo non è neanche il nostro pubblico a dirla tutta".

E qualora Mediaset, o chi per l'azienda, decidesse di indagare? "Ci farebbero solo un favore. Se venisse Striscia la notizia saremmo felici di mettere un Tapiro sulla scrivania per qualcosa che non abbiamo fatto, ci starebbe anche bene con l'arredamento. Gestiamo attività commerciali importanti, un errore del genere non ce lo saremmo mai potuti permettere".