Grande Fratello 2018, Alessia Prete concorrente: scheda e foto

Alessia Prete è tra i concorrenti del Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d'Urso con opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da martedì 17 aprile 2018.

Chi è Alessia Prete

Età: 22 anni

Data di nascita: 27 dicembre 1995

Luogo: Torino

Vive a: Volvera (To)

Stato civile: nubile

Studi effettuati: Diploma tecnico commerciale

Lavoro: studentessa in scienze statistiche

Esperienze nello spettacolo: pubblicità tv locali, “Miss Italia 2016” (fascia “Miss Sorriso” e fascia “Tv Sorrisi e Canzoni”)

Alessia, sorriso smagliante, occhi vispi e maliziosi, è una ragazza allegra, semplice, scherzosa, con tante idee per la testa, consapevole delle sue possibilità, si sente limitata dal fatto di essere cresciuta in un paesino ad un paio di ore di treno da Torino. Dopo aver partecipato a “Miss Italia 2016” (ha vinto un paio di fasce minori) ha lavorato come modella e questa è stata l’occasione per viaggiare, vedere realtà e persone differenti: “finalmente sto conoscendo il mondo”. E’ molto motivata e vuole andare avanti anche mettendosi contro i genitori, persone all’antica, ai quali, però, è molto affezionata. A ottobre prossimo prenderà la laurea in Scienze statistiche. Le piacerebbe innamorarsi ma non ha ancora incontrato quel trentenne comprensivo, maturo, che condivide i suoi obiettivi, che rappresenta il suo ideale di uomo. Ha avuto una sola storia importante con un compagno delle scuole superiori.