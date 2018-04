Grande Fratello 2018, Angelo Sanzio concorrente: scheda e foto

Angelo Sanzio è tra i concorrenti del Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d'Urso con opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da martedì 17 aprile 2018.

Chi è Angelo Sanzio

Età: 28 anni

Data di nascita: 9 luglio 1989

Luogo: Civitavecchia (Rm)

Vive a: Civitavecchia (Rm)

Stato civile: celibe

Studi effettuati: maturità scientifica

Lavoro: creatore di profumi

Esperienze nello spettacolo: ospite nei programmi tv “Vertigo” - “Nemo” - “Domenica Live”

Definito il KEN italiano, Angelo è un giovane esteta amante dell’arte, dello spettacolo, dell’armonia. Da qualche anno lo specchio era diventato il suo peggior nemico e così ha iniziato un impegnativo percorso chirurgico per migliorare il suo aspetto fisico. A 21 anni si è sottoposto alla prima operazione e non si è più fermato: “è diventata una droga”. Ad oggi ha subito 8 interventi: naso, labbra, zigomi, mento, mandibola, palpebre, capelli (due trapianti). Ha raccontato la sua storia in tv ed è diventato popolare e molto criticato: “La gente mi guarda da sempre come fossi un alieno e sono stato vittima di bullismo”. Forte dell’amore della sua famiglia che è riuscita a comprendere le sue esigenze, Angelo non si fa condizionare da nessuno. La mamma gli ha pagato il primo intervento, ma non è, affatto d’accordo sui successivi. Angelo vive con i genitori e la sorella, sono una famiglia molto unita. E’ emotivo, istintivo: “con l’anima di un bambino” – confessa - “trattenuta da un’impalcatura”.

E’ molto riservato sulla sua vita nonostante si conceda volentieri alle telecamere. Crea profumi con il nome d’arte Angelo Sanzio. E’ single e per ora non interessato a innamorarsi: “non cerco l’amore, cerco la bellezza”. E’ socievole ma ha pochi amici, pensa di essere comunque pronto ad affrontare una prova di convivenza come “Grande Fratello”, il reality che sogna da sempre.