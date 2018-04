Grande Fratello 2018, Baye Dame Dia concorrente: scheda e foto

Baye Dame Dia è tra i concorrenti del Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d'Urso con opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da martedì 17 aprile 2018.



Chi è Baye Dame Dia

Età: 29 anni

Data di nascita: 1mo agosto 1988

Luogo: Roma

Vive a: Roma

Stato civile: celibe

Studi effettuati: Diploma istituto alberghiero

Lavoro: commesso

Esperienze nello spettacolo: comparsa nel film “W l’Italia”

Nato e cresciuto a Roma (ha un accento inequivocabile), si sente un misto tra Italia e Africa. I genitori naturali sono senegalesi. Il padre è morto per un incidente un mese prima che lui nascesse. La madre ha deciso di vivere un lutto stretto e di ritornare in patria coi due figli più grandi dando Baye in adozione. Voleva dargli una vita migliore. Così Giovanna (maestra d’asilo) e Luigi (falegname) lo hanno accolto nella loro casa di Torrenova, quartiere della periferia romana dove era l’unico bambino di colore.

Baye racconta di aver avuto molte difficoltà ad essere accettato dalla comunità, ricorda i pianti che si faceva a scuola o agli scout dove era preso in giro e ringrazia ancora i genitori adottivi per avergli sempre insegnato che la bellezza delle persone sta nelle differenze. Ha ricevuto tanto amore da loro, i suoi genitori lo hanno sempre capito e sostenuto. A 17 anni conosce la madre naturale, e ricompone il quadro della sua storia. Soprattutto ha qualcuno in cui riconoscersi. Si sente fortunato perché tutti e tre i suoi genitori si sono aiutati affinché lui fosse sereno.

Lavora come addetto alle vendite presso un negozio d’abbigliamento. Condivide un appartamento al Pigneto con due amici. Dotato di simpatia istintiva e di un gran sorriso, ha un look originale, la moda gli piace molto e un giorno vorrebbe dirigere un negozio di una grande griffe. E’ superstizioso, si vanta di parlare bene, di essere elegante, di sapere tante cose, deve sempre dire la sua e non si sottrae alle discussioni. Partecipa a “GF” perché vuole dimostrare la sua italianità.

Il percorso nella Casa