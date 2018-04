Grande Fratello 2018, Mariana Falace concorrente: scheda e foto

Marianna Falace è tra i concorrenti del Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d'Urso con opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da martedì 17 aprile 2018.

Chi è Marianna Falace

Età: 23 anni

Data di nascita: 6 luglio 1994

Luogo: Castellammare di Stabia (Na)

Vive a: Castellammare di Stabia (Na)

Stato civile: nubile

Studi effettuati: Laureata in economia aziendale

Lavoro: modella

Esperienze nello spettacolo: pubblicità, moda, video musicale “Viento” con G. Vacchi

Molto bella e appariscente, Mariana è una modella. Si racconta come una ragazza a cui piace piacere, è consapevolmente provocante, adora prepararsi per uscire, non lascia niente al caso. Sembra snob, altezzosa, fredda ma non tollera i facili giudizi. Ci tiene a non passare per la bella e scema, semplicemente perché non lo è. Va fiera della sua intelligenza e confessa che il suo aspetto le serve come una corazza. I genitori sono divorziati da anni e durante la separazione si sono fatti molto male. Mariana si è laureata in Economia, ma ha sempre coltivato il sogno di diventare attrice. Per seguire la sua ambizione, ma anche per riprendere in mano la vita, si è trasferita a Roma dove studia dizione e teatro. Mariana è determinata, sente che ce la farà anche se in famiglia nessuno approva le sue scelte. Single e corteggiatissima, mantiene le distanze perché le interessano solo relazioni serie. Crede nel vero amore. Ha avuto un’unica storia importante.