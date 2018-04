Grande Fratello 2018, Matteo Gentili concorrente: scheda e foto

Matteo Gentili è tra i concorrenti del Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d'Urso con opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da martedì 17 aprile 2018.

Chi è Matteo Gentili

Età: 28 anni

Data di nascita: 21 agosto 1989

Luogo: Viareggio (Lucca)

Vive a: Viareggio

Stato civile: celibe

Studi effettuati: maturità scientifica

Lavoro: calciatore

Esperienze nello spettacolo: nessuna

Difensore del Real Forte Querceta (serie D) con un passato nelle fila dell’Atalanta e del Vicenza, fino ad arrivare ad indossare la maglia della nazionale under 21. Ex fidanzato di Paola Di Benedetto, Madre Natura di “Ciao Darwin” e naufraga dell’ultima edizione de “L’Isola dei famosi”. Sono stati insieme per quattro anni. Prima che la Di Benedetto partisse per l’Honduras c’era stato un riavvicinamento, la promessa di rivedersi e riprendere il rapporto dopo la partecipazione al reality. Ma le cose sono andate diversamente: tra Paola e Francesco Monte è scoppiato l’amore e così Matteo si sfoga in tv: “Prima di partire Paola diceva che io ero l’uomo della sua vita, che avrebbe voluto sposarmi ed avere dei figli! Non riuscirò mai a perdonare questa grave mancanza di rispetto nei miei confronti”.