GF, i concorrenti demoliscono Paola Di Benedetto: "Cosa c'è dietro la storia con Monte"

(Nel video in alto, i concorrenti "demoliscono" Paola Di Benedetto)

Paola Di Benedetto non attira le simpatie dei concorrenti del Grande Fratello. Come era previsto, gli inquilini della Casa più spiata d'Italia si schierano dalla parte di Matteo Gentili, il calciatore vicentino e concorrente del reality che ha chiuso con la modella alcuni mesi fa dopo 4 anni d'amore.

La storia tra Matteo e Paola è stata tra le più commentate delle ultime settimane. Il motivo? Durante l'esperienza intrapresa all'Isola dei Famosi lei ha avuto una storia con Francesco e Monte e lui, che poche settimane prima l'aveva rivista, si è sentito in parte tradito. Oggi la storia della ex coppietta torna attuale perché i ruoli si sono ribaltati: mentre lei è tornata single (scaricata da Monte), lui ha una nuova fiamma, Alessia Prete, conosciuta proprio nella Casa.

I concorrenti demoliscono Paola Di Benedetto

Così, durante un momento di relax, i concorrenti commentano la querelle senza risparmiare frecciatine alla bella Paola. "Lui l'ha amata nella sua semplicità quando non era famosa e non faceva nulla - esordisce Luigi Mario Favoloso - Adesso può trovare un altro Francesco Monte ma non sarà certo un amore vero come è stato il loro". Matteo stesso ci mette il carico: "Lei non è passata bene in tutta la storia. Non credo si siano amati con Monte, visto che è finita dopo tre mesi".

Poi frecciatina a ruota libera. Simone "Quella di Monte è stata una mossa per avere popolarità". Luigi: "Sì, ma le mosse per avere popolarità si pagano. (...) Ma 'Pecunia non olet', dicevano i latini". Interviene anche Alessia: "Con che faccia torna qui? Che significato avrebbe? Lo farebbe sicuramente per avere un po' di pubblicità". Angelo chiosa: "Se viene tu devi dirle: 'ciao amore ma che sei la domestica?'".