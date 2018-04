Grande Fratello, Cristiano Malgioglio contro Bobby Solo: "Che padre sei?"

Tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello c'è anche Veronica Satti, figlia del cantante Bobby Solo. Una storia, la sua, che è subito entrata nel cuore del pubblico, poiché la ragazza ha spiegato di non incontrare il papà da ben 15 anni: "E' stato un padre assente", ha spiegato. La vicenda ha attirato l'attenzione di Cristiano Malgioglio, opinionista del reality show e amico dell'artista romano.

Barbara d'Urso, che già da tempo conosceva Veronica, poiché le ha dato voce nel talk "Domenica Live", ha parlato di lei come di una "figlia respinta". Malgioglio, di fronte a queste parole, non si è trattenuto ed ha lanciato un appello/attacco a Solo: "Abbraccia tua figlia! E' bellissimo avere due genitori. Che padre sei?". Poi la precisazione: "Io ho accettato di venire qui al GF per essere vero e sincero fino in fondo".

Sulla vicenda è intervenuta anche la Izzo: "La cosa che mi ha commossa di più è che il progetto di Veronica nella Casa è proprio questo: che il padre la raggiunga. Purtroppo sono moltissimi i ragazzi abbandonati". Ed una pseudo elucubrazione: "Peraltro uno che si chiama Bobby Solo forse ha già nel suo nome la voglia di stare solo"

Barbara ha chiosato lanciando un amo: "Veronica si mette in gioco con le sue fragilità, quindi chissà cosa accadrà in questa edizione...". Tradotto: attendiamo un videomessaggio di Bobby Solo nelle prossime puntate.