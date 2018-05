GF, Malgioglio rompe il silenzio dopo l'addio degli sponsor: cosa accadrà stasera

Se fino ad oggi da parte del Grande Fratello non era arrivato alcun commento ufficiale circa la diaspora degli sponsor dal programma, a rompere il silenzio ci pensa oggi Cristiano Malgioglio, irriverente opinionista del reality show.

Nell'ultimo posto condiviso su Instagram, infatti, Malgioglio invita a seguire la puntata di questa sera, senza risparmiare una frecciatina ai marchi che si sono ritirati/dissociati. "Ho letto di tutto questa settimana ma proprio di tutto di questo Grande Fratello dove sono opinionista insieme a Simona Izzo. Stasera occupero' la mia solita postazione e scruto attentamente come ho gia' fatto nelle precedenti puntate tutto quello che accadra'. Peccato che durante il programma non possa bere l'acqua minerale dello sponsor del reality, che e' ottima ..... Me ne faro' una ragione... Ma il mio assistente mi fornira' dell'acqua Evian Water che e' quella che bevo da tempo".

Poi invita a placare gli animi: "Vi prego di non scrivere commenti di tutto quello che e' accaduto nella casa. Cerchiamo di stare piu' sereni. Stasera spero di divertirmi . Non so cosa accadra'. Un abbraccio a voi tutti e a Barbara d'Urso".

Di seguito, la lista (aggiornata) degli sponsor ritirati dal programma

– Bella Oggi / Ha ritirato i prodotti di bellezza

– Acqua Santa Croce / Ha ritirato bottiglie

– Screen HairCaire / Ha ritirato prodotti di bellezza

– Nintendo / Ha ritirato i prodotti

– F**K / Ha ritirato abiti

– Givova / Ha ritirato abiti

Ecco invece i "dissociati":

– Santero / Si è dissociato

– Villa D’Este / Si è dissociato

– Consilia / Si è dissociato

– Delta Salotti / Si è dissociato

– Salumi Beretta / Si è dissociato

– ARAN Cucine / Si è dissociato

– Steel Pan / Si è dissociato