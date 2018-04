GF, Cristiano Malgioglio furioso: "Provvedimenti o lascio il programma"

Sono tante le voci di protesta che si sono levate dopo la lite avvenuta ieri pomeriggio tra Baye Dame e Aida Nizar, concorrenti del Grande Fratello 15. Secondo molti telespettatori l'atteggiamento utilizzato da Baye nei confronti della starlette spagnola è da ritenersi eccessivo ed umiliante e per questo meriterebbe che la produzione prendesse provvedimenti.

Tra le voci di protesta anche quella di Cristiano Malgioglio, che dalla sua pagina Facebook ha tuonato: "Baye troppo aggressivo... - si legge nell'ultima post pubblicato - Non mi piace affatto... Usa troppo bullismo contro Aida. E questo io personalmente non glielo permetto. Attenzione di non dare messaggi sbagliati". Un messaggio dai toni polemici che sarebbe stato ribadito e rincarato alcune ore dopo anche al telefono col giornalista Alessio Poeta. La firma di Gay.it, infatti, avrebbe incalzato l'opinionista a proposito della questione e lui avrebbe minacciato di abbandonare il reality show di Canale 5 qualora non arrivasse un intervento da parte degli autori.

Ermal Meta: "No al bullismo in tv"

Ma non è solo Malgioglio a dirsi indignato di quanto sta accadendo nella Casa di Cinecittà. Sono diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che si stanno pronunciando sulla vicenda. Tra questi anche Ermal Meta, che sul suo profilo Twitter scrive: "Tutti contrari al bullismo, ma poi permettiamo che accada in tv. Non si fosse capito bene come funziona.. #miseriaezeronobiltà"

Nel frattempo, Baye ha chiesto scusa alla diretta interessata e si è detto pentito: "Mio padre si starà vergognando come un pazzo. Ho dimostrato le cose in maniera sbagliata".



Lo scontro violento tra Baye e Aida è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Tra i due sono volate parole grosse e ci è mancato molto poco che venissero alle mani. Una feroce lite è scoppiata per un tiramisù che la starlette spagnola voleva mangiare senza aspettare gli altri, provocando l'ira del commesso romano, che si è avventato sulla Aznar strappandole dalle mani la sua porzione di dolce.

La situazione è degenerata poco dopo, in cucina, rendendo necessario l'intervento dagli altri inquilini che hanno provato in tutti i modi a separare i due per evitare il peggio. "Schifosa maleducata" ha tuonato Baye e poi ancora: "Ti attacco al muro... Ti sfondo". Senza dubbio provocatorio l'atteggiamento di Aida, ma altrettanto innegabile che in Casa i toni iniziano a diventare un po' troppo aggressivi.