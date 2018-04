Grande Fratello, Cristina Plevani al veleno: il messaggio in diretta

C'è una spettatrice speciale a seguire il "Grande Fratello" stasera. E' Cristina Plevani, ex gieffina e vincitrice della prima edizione, che sui suoi canali social commenta virtualmente l'ingresso dei concorrenti della nuova edizione. Con empatia, ma anche con qualche frecciatina.

La serata non comincia benissimo. "Ma una volta la prima serata non iniziava alle 20:30? - si chiede Cristina - Non è ancora iniziato e già andrei a dormire ( ho sul groppone una notte insonne)". Quindi le sue opinioni sui nuovi inquilini.

A destare l'interesse della Plevani è Angelo Sanzio, il cosiddetto "Ken umano" (in virtù dei moltissimi interventi di chiurgia estetica a cui si è sottoposto): "Angelo sicuramente avrà una storia personale interessante da raccontare, o almeno io spero - scrive - Quando arrivi a deturpare il corpo all'eccesso perché non ti accetti, devi avere per forza una miccia nel passato che ha dato il là a tutto".

Cristina contro il fidanzato della Pezzopane

Poi l'affondo a Simone Coccia Colaiuta, ex spogliarellista e fidanzato da 4 anni con la onorevole Stefania Pezzopane: "Questo faceva lo spogliarellista, parliamone. Io capisco l'autostima ma ragazzo mio pensi davvero che il tuo problema saranno le donne?! Ma manco in cartolina te la faranno vedere".

Cristina Plevani: "Barbara d'Urso, una professionista che sa fare il suo lavoro"

Cristina ci tiene poi a spezzare una lancia in favore della conduttrice Barbara d'Urso. "La prima puntata di ogni edizione del #grandefratello spesso e volentieri risulta noiosa perché è una carrellata di facce e di storie raccontate velocemente. La si guarda per curiosità. Il gioco vero e proprio inizia dopo un paio di settimane. Sono passati 18 anni ed è normale che oggi il reality vada a braccetto con lo spettacolo; quest'anno ancora di più dato che la conduttrice dovrà tenere alta l'attenzione su 3 programmi televisivi e far sì che il suo pubblico si spalmi nelle diverse fasce orarie. Ecco perché tra i concorrenti ci sono i "suoi" ospiti: ha a disposizione le storie personali e parecchio materiale video. Si può dire che se la canta e se la suona ma solo alla fine sapremo che risultati porterà a casa. Come dice lei è una donna che divide: o piace o non piace. Sicuramente è una professionista e sa fare il suo lavoro, non si limita a presentare o a leggere un gobbo, decide molto nei suoi programmi. Se poi toccate la simpatia beh...e' soggettiva".