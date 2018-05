GF, Danilo Aquino è stato eliminato

Con il 35% dei voti, Danilo Aquino è stato eliminato dalla Casa del Grande Fratello nella puntata che è la penultima della 15esima edizione. Salvi Lucia Orlando, Veronica Satti, Filippo Contri e Alberto Mezzetti.

La sfida finale è stata tra Danilo e Filippo e il verdetto è arrivato dopo aver separato i due ragazzi che hanno ascoltato la decisione ognuno lontano dall’altro e dai compagni, ma soprattutto da Lucia, con cui entrambi hanno instaurato un legame speciale.

“Ho trovato persone belle sono certo che comunque andrà ci ritroveremo”, ha assicurato Filippo. "Ho sbagliato con FIlippo. Mi ero fatto dei pregiudizi su di lui, ma è una persona meravigliosa”, ha poi confidato Danilo che, per decisone del Grande Fratello, non ha potuto riabbracciare l’amica Lucia. La ragazza, infatti, ha dovuto scegliere chi dei due salutare per l’ultima volta, e lei ha scelto Filippo (poi salvato dal verdetto): “So che Danilo capirà”, ha detto.