Grande Fratello, le confessioni hot di Danilo: "Ho fatto film a luci rosse", poi il dietrofront

Nella casa del Grande Fratello 15 i coinquilini iniziano a prendere confidenza e a svelare anche qualche particolare inaspettato sulla loro vita privata. A non avere assolutamente peli sulla lingua è il romano Danilo Aquino che, sin dal suo ingresso nella casa del Gf, si è fatto riconoscere per essere spigliato, amicone e anche un po' logorroico. Proprio lui, mentre era a tavola con i coinquilini ha rivelato qualcosa di inaspettato.

Il gieffino ha chiesto un minuto di silenzio e ha dichiarato: "Ho fatto film a luci rosse". A rimanere particolarmente sbigottita da quanto detto dal concorrente è stata Lucia Bramieri: "Tu i film hard? Dalle mani non si direbbe proprio". E la dichiarazione shock di Danilo ha inevitabilmente scatenato il dibattito, tra chi, come Simone Coccia Colaiuta sarebbe disposto a fare film hard per 100 mila euro e chi, come Filippo, li farebbe, ma solo con il volto coperto: “Una mascherina e via, in fondo è un’esperienza e non c’è niente di anormale. Anche filmarsi in privato con la propria partner è divertente e non c’è nulla di male”, sono state le parole del "super bono".

E l'intento strategico di Danilo voleva essere proprio quello di scatenare il dibattito. Sì, perché una volta ritornato al Lido Carmelita, il romano ha ammesso di essersi inventato tutto, più che altro per vedere la reazione degli altri nella casa. Il tecnico di elettrodomestici, però, non aveva messo in conto la risposta pronta della Bramieri: "Lucia è brava, ma prima a cena ha sbagliato - si è sfogato al Lido Danilo - non le ho risposto perché sono un signore, ma ha fatto un’uscita fuori luogo. Se eravamo fuori me la mangiavo. Ma come si permette? Non ci conosciamo, non siamo così in confidenza dopo due giorni. Quando vuole è la signora di 57 anni, quando non vuole fa queste cose", ha continuato il romano.

Una nuova lite, con protagonista ancora la Bramieri, è alle porte nella casa del Grande Fratello? Sicuramente Danilo Aquino sarà uno dei protagonisti della prossima puntata del Gf Nip, non solo per questo episodio, ma anche per quelle frasi omofobe, lette sui social, che a Cristiano Malgioglio non sono andate giù.