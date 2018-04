Gf, la battuta hard di Lucia Bramieri non va giù a Danilo: scoppia la lite

Tra Danilo Aquino e Lucia Bramieri non corre buon sangue, questa è una delle prime certezze del Gf 15. A metterlo in chiaro, senza troppi giri di parole, è stato il concorrente romano, al quale non sono andate giù alcune parole dette dalla coinquilina. Qualche ora fa, quando Danilo aveva dichiarato di aver girato dei film a luci rosse (dichiarazione, tra le altre cose, non vera), la Bramieri aveva risposto: "Tu film a luci rosse? Non si direbbe a vedere le mani". Uno smacco che Aquino non è riuscito a digerire e che, infatti, in men che non si dica, è tornato a galla.

"Mi stai antipatica", ha detto esplicitamente Danilo a Lucia, tornando a sottolineare quella risposta poco rispettosa, a detta del romano. "Io non ti ho fatto niente - la controbattuto lei - ti lascio sproloquiare, perché non sai quello che dici".

Ad intervenire nella discussione è stato Angelo, il Ken italiano, il quale ha chiesto a Danilo di essere più rispettoso verso la coinquilina per una questione di età. "Ma quale età - ha detto di tutta risposta Aquino - mia madre ha due anni meno di lei e non si sarebbe mai permessa".

Il botta e risposta tra i due è andato avanti per diversi minuti, fino a che, Danilo ha salutato la Bramieri con un ironico "Mi scusi signora Lucia" e lei ha chiosato con un "Tu mi dai molto fastidio". Mi sa proprio che questa sarà solo la prima di una lunga serie di scontri tra Lucia e Danilo.