Grande Fratello 2018, Danilo Aquino concorrente: scheda e foto

Danilo Aquino è tra i concorrenti del Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d'Urso con opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da martedì 17 aprile 2018.

Chi è Danilo Aquino

Età: 31 anni

Data di nascita: 4 dicembre 1986

Luogo: Roma

Vive a: Roma

Stato civile: celibe

Studi effettuati: Licenza media

Lavoro: tecnico elettrodomestici

Esperienze nello spettacolo: nessuna

Danilo è un romanaccio verace, compagnone, molto istintivo, diretto, anche un po’ logorroico. Si racconta in modo brioso definendosi scherzosamente “matto vero”. E’ nato e cresciuto in una delle periferie più problematiche della capitale, Tor Bella Monaca. Danilo, tecnico riparatore di elettrodomestici, ama molto la sua famiglia tanto da essersi tatuato tanti simboli di esperienze condivise. Ringrazia il tipo di educazione ricevuta che lo ha tenuto lontano dalle cattive compagnie: “nel quartiere mio ho visto de tutto”. Per lui contano rispetto e lealtà. Soprattutto verso le donne per le quali nutre da sempre forti passioni. E’ stato fidanzato e stava anche per sposarsi. Lei era la figlia di amici. Peccato che fosse ancora innamorata del suo ex. Danilo l’ha scoperto e ha fatto in tempo a fermare i preparativi delle nozze: “dopo che è finita so’ rinato!”. Frequenta la movida anche se “non sopporta i fighetti”. Lui è l’opposto, fiero di essere basico, di non dare importanza all’apparenza, non teme il confronto.

Ama lo sport, in particolare il calcio. Ci gioca da 25 anni. Ha cambiato tante volte società perché il suo comportamento dava fastidio ai mister. E’ tifoso della Lazio.

Partecipa a “GF”: “per avere la soddisfazione di essere scelto rispetto a tanti”! A “GF 14” si era messo in fila all’Open Cast di Roma perché aveva notato tante belle ragazze, non tanto per il programma. Poi si è incuriosito e ci ha riprovato, ma la tv per lui resta un gioco.