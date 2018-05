‘Coca-gate’ al GF? Mediaset ed Endemeol intervengono con un comunicato in diretta

(Nel video Barbara d'Urso legge il comunicato di Mediaset ed Endemol)

L’arrivo in studio dell’ultimo eliminato Danilo è stata l’occasione per chiarire ancora una volta la questione rilevata da Striscia la Notizia sulla presunta cocaina nella casa del Grande Fratello.

Barbara d’Urso ha chiesto al ragazzo spiegazioni sul dialogo avuto con Patrizia durante il quale era stata intercettata la frase “mentre pippava” riferita ad Aida.

“Non mi ricordo”, ha detto inizialmente Danilo dopo aver visto il servizio di Striscia, salvo poi affermare che in effetti quell’espressione era stata usata come modo di dire.

Impetuosa la reazione di Aida, contrariata dall’utilizzo di quella frase nei suoi confronti e pesantemente rimproverata per il suo atteggiamento dalla conduttrice (“Ce ne vuole per farmi innervosire… Basta Aida!”, ha tuonato andandole incontro) che, subito dopo ha letto il comunicato ufficiale di Endemol e Mediaset sulla questione.

Le riprese in questione sono state analizzate con tecniche specifiche. L'analisi del segnale ha mostrato come la parola "mentre" sia improbabile. Si ritiene che Patrizia possa aver pronunciato "veramente" o "totalmente" e la parola "pippato" o "pippata". Alla luce di tutte queste verifiche possiamo confermare che non esiste nessuna sostanza proibita dalla legge. Le ispezioni sono capillari e tutto ciò che accade è monitorato 24 ore su 24.