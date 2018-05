Grande Fratello, droga nella casa? Interviene Endemol

(Nel video in alto, la versione di Barbara d'Urso a "Pomeriggio 5")

Continuano le indagini sul cosiddetto "Coca-Gate" al Grande Fratello. Dopo alcune segnalazioni di Striscia la notizia su frasi sospette della concorrente Patrizia Bonetti, Barbara d'Urso, conduttrice del reality show di Canale 5, ha spiegato che la produzione Endemol sta portando avanti controlli meticolosi sulla faccenda e che presto si arriverà ad una verità definitiva.

Barbara, che già durante l'ultima diretta del programma aveva provato a fare chiarezza sulla questione, ha voluto rassicurare il pubblico dopo l'irruzione di Valerio Staffelli nei camerini avvenuta ieri: "Abbiamo ricevuto rassicurazioni da Endemol e chiesto un ulteriore controllo - ha spiegato - Endemol è in grado di risalire alle persone che erano di controllo in quei giorni. Stanno facendo anche altre verifiche, quindi entro pochi giorni io vi darò tutte le precisazioni chirurgiche".

Con lei in studio anche Patrizia, che ha ribadito quanto già affermato con la sua prima versione: "Prima di entrare facciamo analisi, aprono tutto ciò che abbiamo con noi, anche le scarpe. Ci rigirano come calzini. Non è possibile che sia passato qualcosa dopo ben quattro controlli. Abbiamo la telecamera persino nel water". La Bonetti ha confermato che le sue parole sono state equivocate: a proposito di Aida Nizar avrebbe detto "sembra pippata" (a causa della sua esuberanza) e non "mentre pippava".