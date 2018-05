Droga al Grande Fratello? Striscia manda in onda l'audio inquietante

Dopo il canna-gate all'Isola dei Famosi, ora è il Grande Fratello a finire sotto la lente d'ingrandimento di Striscia la Notizia. Durante la puntata di martedì 22 maggio, a pochi minuti dalla sesta puntata del reality, il tg satirico di Antonio Ricci ha mandato in onda un audio che farebbe pensare alla presenza di droga nella Casa, presumibilmente cocaina.

Durante una conversazione tra Patrizia e Danilo, che risale allo scorso 24 aprile, la Bonetti - parlando di Aida che si era sentita male in bagno - ha sussurrato una frase al concorrente romano che non è sfuggita a diversi telespettatori. "Mentre pippava" sembrerebbe aver detto, anche se non è chiaro a chi si riferisse.

Una bomba scoppiata a poche settimane dalla finale e che molto probabilmente, conoscendo Staffelli&Co, non finirà con il reality.