Gf, Barbara d'Urso stronca il "coca-gate": la risposta al servizio di Striscia

All'1 di notte, quando ormai si pensava che si fosse smarcata dall'ennesimo scandalo senza nemmeno affrontarlo, Barbara d'Urso prende di petto la spinosa questione del "coca-gate", sollevata prima della diretta da Striscia la Notizia.

Il tg satirico di Antonio Ricci ha mandato in onda un audio in cui Patrizia sussurra una frase a Danilo. "Mentre pippava" avrebbe detto la Bonetti al concorrente Romano - parlando di Aida che si era sentita male in bagno - anche se non è chiaro a chi si riferisse.

"Io non svicolo - assicura la d'Urso - e qualsiasi cosa manda in onda Striscia vado a fondo. Sia io che il Grande Fratello che l'azienda per cui lavoro, siamo assolutamente certi che questo non sia possibile. Nella Casa ci sono le telecamere che controllano sempre, anche nel bagno, anche se non registrano. E' impossibile che sia stata usata droga".

Non ha dubbi la conduttrice, che comunque per correttezza manda in onda il servizio di Striscia, poi chiarisce ancora: "Quando i ragazzi entrano vengono perquisiti, vengono setacciate le valigie, è impossibile che qualunque tipo di droga sia entrata". Infine chiede alla diretta interessata, presente in studio: "Io ho detto, riferendomi ad Aida, 'sembrava pippata' - spiega Patrizia - perché era super euforica e faceva avanti e indietro dal bagno".

Giallo risolto dunque. Basterà a fermare le indagini di Striscia?