Grande Fratello Vip 3: nel cast le grandi attrici della commedia italiana

A Gf Nip finito - ormai da diverse settimane - quando tutto il mondo Mediaset è proiettato al reality Temptation Island, trapelano le prime indiscrezioni sul Grande Fratello Vip 3. Della terza edizione famosa del programma si sa proprio poco. E’ Novella 2000 a lanciare un’indiscrezione sulle prime donne che potrebbero entrare nella casa più spiata della tv italiana.

Secondo il magazine di gossip, infatti, la produzione del Gf Vip starebbe pensando alle grandi attrici della commedia italiana che possano, in qualche modo, ricoprire i ruoli occupati da Serena Grandi e Corinne Cléry nella scorsa edizione.

“Pare che ora si vada a pescare nelle dive della commedia all’italiana – si legge su Novella 2000 - donne che hanno fatto impazzire più di una generazione di maschi. Stiamo parlando di Anna Maria Rizzoli di cui ricordiamo il film La settimana bianca, e di Debora Caprioglio, indimenticabile in Paprika di Tinto Brass. Si dice che si punti anche su Eleonora Giorgi, Ornella Muti e Barbara Bouchet sino all’inarrivabile Edwige Fenech”.

Sappiamo che per i nomi ufficiali dei concorrenti dovremmo attendere, almeno, la fine dell’estate, visto che il GF Vip 3 andrà in onda a settembre prossimo. Per ora solo una donna è certa al Grande Fratello Vip 3 ed è Ilary Blasi che tornerà al timone dell'edizione famosa del reality show.