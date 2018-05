Alessia in diretta in bagno, il GF si scusa pubblicamente

Gaffe per il Grande Fratello. La diretta h24 su Mediaset Extra ha giocato per errore un brutto scherzo ai telespettatori e alla povera Alessia Prete riprendendo la concorrente torinese mentre era seduta sul water in bagno.

Immediato il clamore sul web, tanto che la produzione ha diramanto un comunicato ufficiale per scusarsi per quanto accaduto. "Per un errore tecnico - si legge nella nota diffusa alla stampa - sono stati trasmessi per pochissimi secondi immagini di una telecamera di sicurezza posizionata nel bagno della Casa. La produzione di “Grande Fratello” si scusa con il pubblico e con la diretta interessata per l'accaduto".

Chi è Alessia Prete

Ventidue anni, studentessa di scienze statistiche ed ex "Miss Sorriso" nel concorso "Miss Italia", Alessia, occhi vispi e maliziosi, è una ragazza allegra, semplice, scherzosa, con tante idee per la testa, consapevole delle sue possibilità, si sente limitata dal fatto di essere cresciuta in un paesino ad un paio di ore di treno da Torino.

Dopo aver partecipato a “Miss Italia 2016” (ha vinto un paio di fasce minori) ha lavorato come modella e questa è stata l’occasione per viaggiare, vedere realtà e persone differenti: “finalmente sto conoscendo il mondo”. E’ molto motivata e vuole andare avanti anche mettendosi contro i genitori, persone all’antica, ai quali, però, è molto affezionata.

A ottobre prossimo prenderà la laurea in Scienze statistiche. Le piacerebbe innamorarsi ma non ha ancora incontrato quel trentenne comprensivo, maturo, che condivide i suoi obiettivi, che rappresenta il suo ideale di uomo. Ha avuto una sola storia importante con un compagno delle scuole superiori.