GF, Favoloso spiazza tutti: il messaggio dopo la squalifica

"Speravo sinceramente che le cose andassero semplicemente bene e invece... E' stato tutto quasi perfetto". Queste le prime parole di Luigi Mario Favoloso dopo la squalifica arrivata ieri al Grande Fratello.

L'imprenditore e modello napoletano, eliminato dal gioco in seguito a una non precisata frase sessista scritta su una maglietta (e ad ulteriori polemiche), rompe il silenzio via social con un post pubblicato su Instagram. Nonostante, dunque, Favoloso sia consapevole di essere stato il concorrente più discusso di questa edizione, appare sereno di come sono andate le cose. E i toni sembrano volutamente provocatori.

E chissà che non abbia anche risolto con Nina Moric, la modella croata a cui è legato da 4 anni e che lo aveva lasciato in diretta tv dopo il suo avvicinamento alla coinquilina Patrizia Bonetti. Poco fa, Nina si è pronunciata in modo sibillino sui social: "Il mercoledì è il mio giorno preferito, che sia chiaro".