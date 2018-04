GF, due di picche per la figlia di Bobby Solo. Che sbotta: "Mi hai umiliata"

Piccoli problemi di cuore al "Grande Fratello" per Veronica Satti. Nelle scorse ore la figlia di Bobby Solo (già legata a tale Valentina fuori dalla Casa) si è dichiarata al coinquilino Valerio Lo Grieco ("Mi piaci. Se non fossi fidanzata..."), che però le ha rifilato un sonoro due di picche, ovvero il classico "Ti vedo solo come un'amica". In serata, poi, la figlia dell'artista romano e il cosiddetto "super-bono" hanno un acceso diverbio.

Veronica, in particolare, accusa Valerio di farla passare come una "ragazzina", poiché lascerebbe intendere agli altri inquilini che, nonostante tutto, sarebbe ancora gelosa di lui. "Hai sbagliato - attacca Veronica - Mi hai umiliata. Mi hai fatto passare per la ragazzetta gelosa". Ma lui non ci sta e replica: "No, sei stata tu ad umiliarmi. Hai fatto sembrare che ci provo con tutte. Invece non è così. Non è che se abbraccio Alessia allora sono polivalente (?, ndr), in realtà non ci provo con nessuna (...) Se ho avuto l'accortezza di parlarti è perché ci tengo a te". Veronia rosica: "Sì sì" dice spazientia, poi si alza e se ne va...