Gf Vip, la figlia di Stefano Sala incanta il reality: tutti pazzi per lei

(Nel video sopra incontro tra Stefano Sala e la piccola Sofia)

Boccoli d'oro, occhioni azzurri e un sorriso che incanta. Sofia, la figlia di Stefano Sala e Dayane Mello, ha stregato il pubblico durante la finale del Grande Fratello Vip. La bambina, 4 anni - per la prima volta in tv - è corsa ad abbracciare il papà dopo 77 giorni di "reclusione" nella Casa più spiata d'Italia. Impossibile non ammirare la sua bellezza.

Un momento toccante in cui si è visto tutto l'amore di papà Stefano per la sua "Bubi". "Quanto sei cresciuta" continuava a ripeterle il modello in lacrime e lei non faceva che sorridergli, senza mai lasciargli le mani. "Mi sei mancato tanto" gli ha sussurrato timida mentre si abbracciavano forte, confessando di aver già scritto la lettera a Babbo Natale. "Stasera torniamo a casa e ne scriviamo un'altra" ha promesso Sala, che a Natale avrà occhi solo per la sua dolce bambina.