GF, caos durante la pubblicità: Filippo ha bestemmiato in diretta?

Scoppia un altro "caso bestemmia" al Grande Fratello. Al centro delle polemiche Filippo Contri, che durante la puntata di ieri sera si sarebbe lasciato andare ad una imprecazione. Movente dell'episodio il fraintendimento dell'atteggiamento tenuto nei confronti della concorrente Alessia Prete.

E' stata una puntata movimentata per lo studente e modello romano, che ha perso le staffe di fronte alle parole della coinquilina torinese e di Barbara d'Urso. Alessia, infatti, ha accusato Filippo di falsità e di aver cercato un flirt con lei per suscitare l'interesse del pubblico e salvarsi quindi dalla nomination settimanale. Di fronte alle polemiche, Filippo - attualmente "in love" con un'altra coinquilina, Lucia Orlando - è sbottato lasciandosi andare a parole poco gentili nei suoi confronti. "Con una come te ci metterei dieci minuti", "Con una come te non ci proverei mai, sei una moscia": dichirazioni che la stessa Barbara ha definito "da non riferire mai ad una donna".

Filippo bestemmia in diretta?

Non solo. Ad alcuni telespettatori è sembrato di sentire una bestemmia durante la sfuriata ("Sta cessa, porco ***"). Il video del fattaccio è stato immediatamente postato sui social e segue alla prima presunta bestemmia che avrebbe pronunciato Simone Coccia Colaiuta, ex spogliarellista e fidanzato della Pezzopane.

Di seguito, il video della presunta bestemmia di Filippo