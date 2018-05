GF, Filippo ricorda il papà scomparso: "Porto con me una sciarpa: profuma ancora di lui"

Nel video in alto, Filippo racconta il rapporto con il padre

Attimi di commozione nella Casa del Grande Fratello per Filippo Contri. Il ragazzo romano si trovava in giardino per provare a "carpire" l'esito della partita della Roma-Liverpool ("Questo era un clacson! Certamente un gol l'abbiamo fatto!), quando ha raccontato a cuore aperto alle coinquiline Aida Nizar e Veronica Satti il rapporto con il papà e la passione per il calcio che i due condividevano.

"Oggi vedere le partite senza papà non ha senso"

Il padre di Filippo è venuto a mancare quattro anni fa a seguito di una malattia. "Per me vedere la partita senza papà non ha senso. Da quando avevo 6 anni vado sempre allo stadio. Poi dato che mi piaceva tanto ha deciso di portare anche mia mamma per stare la domenica tutti insieme", ricorda l'ex gieffino. "Mio padre è sempre stato severo. Lui mi ha fatto due regali fuori dalle feste. Uno di questi? Ero all’asilo e viene a prendermi prima per portarmi allo stadio"

"Ho una sciarpa a casa che ha ancora il suo profumo"

"E’ morto 4 anni fa, per una malattia, l’abbiamo scoperto tardi. Abbiamo potuto godere di un altro anno, sapevamo che non si poteva curare, lui no. L’ultimo anno andavamo sempre allo stadio insieme. Per me da quando non c’è più le partite hanno un senso diverso…mi manca di abbracciarlo. Ho una sciarpa a casa, era la sua e ha ancora il suo profumo, la porto sempre con me”.

“Può essere anche qualcosa di bello che ti ricorda di lui”, gli fa notare Aida. Filippo le risponde sospirando “Ho avuto la fortuna di averlo vissuto e di essere stato amato. Cosa penserebbe del mio essere qui? Non lo so…mi è sempre piaciuta anche la televisione, conoscere persone di questo mondo. E’ un’esperienza di vita".

Dopo la perdita del padre, che era il punto di riferimento suo e della famiglia, Filippo ha deciso di dedicarsi alla mamma Lucia e alla sorella con cui si sente un’anima sola. Le ama più di ogni cosa al mondo. Sente tutta l’importanza e la responsabilità del suo ruolo ma lo fa volentieri perché vuole restituire quello che ha ricevuto. "