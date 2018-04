Gf, scoppia la lite durante la pubblicità: “Con una come te non ci vado nemmeno con una pistola alla testa”

Le accuse mosse a Filippo dai compagni, certi che la sua storia con Lucia Orlando sia una tattica per non farsi eliminare dal gioco, hanno acceso gli animi durante uno stacco pubblicitario della diretta televisiva della seconda puntata Grande Fratello.

In particolare, al ragazzo non è andato giù che Alessia abbia detto che lui ci avrebbe provato prima con lei e con Mariana e solo dopo con Lucia, segno della presunta intenzione di allacciare a tutti costi una relazione durante il gioco.

“Con una come te non ci vado nemmeno con una pistola alla testa. Sei moscia, con una come te non mi ci gran nemmeno la schiena” ha affermato Filippo, accusato in seguito dal resto del gruppo per quelle frasi così forti che sono state il motivo della sua seconda nomination.