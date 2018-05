GF, Filippo deluso da Lucia. Alberto: "Il suo comportamento è inconcepibile"

C'è maretta tra Filippo Contri e Lucia Orlando al Grande Fratello. A mostrare perplessità nei confronti della "fidanzatina" è il ragazzo romano, che appare deluso dalle mancate attenzioni della bellissima commessa. E Alberto gli dà ragione: "Non è concepibile il suo comportamento. Sembra addirittura che gli sei antipatico".

"E' assurdo che ti passa davanti e non ti degna di uno sguardo", dice Tarzan a Filippo, che replica: "Ah, allora non sono matto". "Ma che matto? Non si fa così! Hai visto Matteo ed Alessia come sono dolci? Ridono, scherzani, giocano. La differenza tra loro e voi è abissale". Filippo, amareggiato, abbassa lo sguardo... E' l'inizio di una crisi?