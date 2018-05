GF | Alessia e Lucia in finale. Veronica e Alberto al televoto

Vari televoto-lampo sono proseguiti nel corso della semifinale.

Dopo aver decretato Matteo come secondo finalista insieme a Simone, a entrambi è stato chiesto chi avrebbero voluto portare in finale. Matteo ha scelto la fidanzata Alessia, Simone ha voluto Alberto.

Lucia e Veronica mandate al televoto hanno avuto la possibilità di “vendicarsi" trascinando con loro Alberto o Alessia. “Facciamo una nomination girl power, scegliamo Alessia”, hanno spiegato le ragazze, ignare che l’esito del televoto avrebbe decretato due finaliste.

Ne esce vittoriosa Alessia, indicata quale terza finalista del GF 15, che, in lacrime per la felicità, ha affermato: “Non voglio finire sui Nuovi Mostri!”, in riferimento alla rubrica di Striscia la notizia che ironizza le scene cult della settimana (il suo pianto durante l’incontro con la madre nella scorsa puntata, è stato particolarmente commentato in rete).

In finale arriva anche Lucia che si unisce a Simone, Matteo e Alessia, mentre Veronica e Alberto sono i contendenti del televoto settimanale: sono uno di loro sarà il quinto finalista pronto a giocarsi tutto nell’ultima puntata di lunedì 4 giugno.