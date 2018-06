Elisabetta Gregoraci e lo "stop" al Gf Vip: Flavio Briatore smentisce tutto

Qualche ora fa era circolata la voce che Flavio Briatore avesse impedito alla sua ex moglie Eliesabetta Gregoraci di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. A lanciare l’indiscrezione era stato il settimanale Chi, ma ora è il diretto interessato a fare chiarezza su un altro settimanale di gossip.

A Visto, infatti, l’imprenditore avrebbe smentito del tutto quelle voci, sostenendo di non aver mai bloccato nessuna trattativa di partecipazione dell’ex compagna al reality show di Canale 5. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini, Briatore avrebbe messo i bastoni tra le ruote alla Gregoraci per salvaguardare la sua privacy, ma le cose non starebbero affatto così.

Al magazine diretto da Roberto Alessi, Briatore ha dichiarato: “Non è vero che ho vietato il Gf a Eli, e non credo voglia farlo. Mai chiesto a me nella maniera più assoluta. Non capisco certe voci. Lei non me ne ha mai parlato”.

Questo cosa vorrà dire? Che la redazione del Gf Vip non ha mai contattato Elisabetta Gregoraci? O che la trattativa è in corso e la showgirl potrebbe far parte dei concorrenti? Non resta che attendere le conferme da parte del reality.

Grande Fratello Vip, probabili concorrenti

Per ora si fanno i nomi di Francesco Monte, Massimiliano Caroletti (marito di Eva Henger), Adriana Volpe, Paola Caruso, Karina Cascella, Claudio Sona, Emanuela Tittocchia, Lory Del Santo, Diego Armando Maradona Jr, Sara Tommasi, Silvia Provvedi e Gustavo Rodriguez. Oltre a concorrenti internazionali quali Katherine Kelly Lang (la Brooke di Beautiful). Si aggiungerà anche la Gregoraci? Ancora è tutto da confermare.