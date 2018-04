FOTO | Grande Fratello 2018, viaggio "virtuale" nella Casa di Cinecittà

La Casa del "Grande Fratello" si rifà il look in vista della nuova edizione. Il mitico appartamento di Cinecittà - un grande open space di 825 mq - presenta una disposizione degli ambienti molto simile a quella delle edizioni "vip" ma con mobilia parzialmente rinnovata.

L'alloggio è colorato e luminoso, dotato di una zona sauna e di un giardino con piscina. Centrale, come sempre, il Confessionale con alle pareti le immancabili piramidi rosse a punte nere. Non mancheranno stanze segrete che verranno svelate nel corso del gioco (Barbara d'Urso ha lasciato intendere la presenza di una "suite" e di una "camera per gli ospiti") e una nuova “disagiatissima” zona (un Tugurio 2.0, insomma).

Non solo Casa: il Palastudio e il Casale

L’appuntamento settimanale in prima serata va in onda in diretta dal Palastudio di Cinecittà che occupa una superficie di 1.750 mq. Al centro, una passerella sopraelevata dalla quale si alzerà un tavolo motorizzato e dotato di un video con touch screen interattivo. Qui, Barbara accoglierà il concorrente eliminato di turno. A una delle estremità della passerella ci sarà l’occhio di Grande Fratello realizzato con video led che trasmetteranno le immagini della regia, in collegamento con le telecamere della Casa. In studio saranno presenti anche le postazioni degli opinionisti.

L’avventura di Grande Fratello è già cominciata per Filippo, Simone e Valerio. I tre, infatti, stanno vivendo, da venerdì 13 aprile, in un Casale immerso nella campagna laziale, vicino Tivoli. Qui, dovranno convivere fino al giorno del kick off, martedì 17 aprile, quando scopriranno cosa Grande Fratello ha in serbo per loro.

In questi giorni, il pubblico ha avuto la possibilità di conoscere meglio i tre aspiranti concorrenti che sono ripresi quotidianamente da dispositivi portatili (tablet, smartphone, ecc.) e stanno svolgendo una serie di attività: da quelle strettamente legate a “Il Grande Casale” (spaccare la legna, mungere le mucche, preparare i pasti, ecc.) ad altre più sportive (allenamenti all’aria aperta, trekking o equitazione). Pur rimanendo in isolamento in alcuni momenti della giornata, i tre ragazzi hanno la possibilità di interagire in tempo reale con il mondo esterno attraverso i profili social del programma. La convivenza del gruppo viene raccontata sulle principali piattaforme di social network del trasmissione attraverso tutorial e altri contenuti di sapore tipicamente “web”. Non mancheranno clip inedite mandate in onda a “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”.