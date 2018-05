Al GF si parla di Francesco Monte, lui protesta sui social

Francesco Monte si prende il "contraddittorio" sui social. Nella serata di ieri, l'ex tronista ha protestato su Instagram contro il Grande Fratello, che nella puntata in corso stava parlando di un suo presunto attacco al concorrente Matteo Gentili.

"Ahahahah, ma stiamo scherzando? Attacchi? Mi sono perso qualcosa...", ha scritto Monte in una Instagram Stories, con l'intenzione di precisare che dietro alcune dichiarazioni rilasciate giorni fa ci fosse del veleno. In una intervista pubblicata dal settimanale Chi, infatti, il bel tarantino si era così pronunciato a proposito dell'inquilino del reality: "Le sembra normale che mandino in onda un audio in cui Matteo Gentili dice: “Mi hanno riferito che Francesco e Paola si sarebbero lasciati”, lasciando credere che noi due abbiamo giocato con i sentimenti del pubblico? Ma per favore!".

Per i meno avvezzi al gossip, ecco un riassunto delle puntate precedenti: Monte è stato per un breve periodo (neanche due mesi) fidanzato con Paola Di Benedetto, ex compagna di Matteo Gentili (per 4 anni, fino allo scorso gennaio). La love story tra Monte e Paola è cominciata subito dopo quella di Matteo, che dal canto suo non ha mai nascosto la sua delusione nel vedersi rimpiazzato così repentinamente. Oggi Gentili ha ritrovato il sorriso accanto ad Alessia Prete, conosciuta al Grande Fratello, ma viene continuamente stuzzicato dagli autori sul suo "nervo scoperto". Ieri l'ennesimo episodio.