Gf, ancora una battuta sessista: Lucia Bramieri in lacrime per Danilo

La squalifica di Luigi Favoloso pare non sia servita da lezione e in Casa scoppia un'altra bomba per una nuova frase sessista. Una battuta nei confronti di Lucia Bramieri fatta da Danilo in confessionale e riportata da Simone Coccia, che era dentro con lui, alla diretta interessata.

Danilo, secondo quanto riportato da Simone, avrebbe chiesto al Grande Fratello: "Datece la bottiglia grossa così me ubriaco e me infilo la Bramieri". La frase, decisamente di cattivo gusto, ha mandato su tutte le furie Lucia che si è prima sfogata con Simone e poi ha preso di petto Danilo: "Sei un cafone! Mi dovrebbero narcotizzare per farmi infilare da uno come te. Da oggi il mio nome lo fai solo alle nomination, io per te non esisto più".

"Perché glielo sei andato a dire a Lucia? Sei una spia - ha inveito Danilo contro Simone - Non ti azzardare mai più a riportare una cosa che ho detto in confessionale", ma Coccia è pronto a tutto pur di non fargliela passare liscia.

Dopo la lite, le lacrime della Bramieri con Veronica, Filippo e Angelo: "Se lo avessero detto a sua madre? Io a casa non ho un marito, non ho un fratello, altrimenti sarebbero venuti qui e lo avrebbero preso per le orecchie. Ho chiesto al Gf di far sì che questa persona non mi rivolga più la parola. Non voglio più sentire il mio nome pronunciato dalla sua bocca. Per lui non esisto più e lui non esiste più per me. Non si fanno queste battute alle donne".

Al Grande Fratello sembra riaprirsi l'ennesimo caso.