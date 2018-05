Grande Fratello, quanto costa la fuga degli sponsor: "Ecco la cifra persa da Mediaset"

Piace e non piace, diverte ma indigna, fa discutere e alimenta le polemiche: l’edizione in corso di questo Grande Fratello continua ad alimentare un dibattito sempre teso verso la critica feroce che, puntata dopo puntata, non sembra placarsi.

Arcinota è ormai la decisione presa a catena dagli sponsor del reality che hanno deciso di dissociarsi o di ritirare del tutto i loro prodotti dalla Casa di Cinecittà, a distanza di diverse settimane dai comportamenti segnati da violenze verbali e bullismo tenuti dai concorrenti del reality di Barbara d’Urso.

In merito alla vicenda, la conduttrice, durante una recente intervista rilasciata a Tv Talk, ha precisato che si sia trattato di “piccoli sponsor di placement che hanno lasciato in programma” e sottolineato come per la puntata serale del martedì siano addirittura aumentate le richieste da parte degli inserzionisti pubblicitari che vogliono avere un piccolo spazio durante la diretta del Grande Fratello che al momento conta otto blocchi pubblicitari.

Fatto è che la cosiddetta “fuga degli sponsor dal Grande Fratello” c’è stata, e Dagospia ha voluto fare i conti in tasca a Mediaset e azzardare la cifra che sarebbe stata persa dall’azienda in seguito a questa decisione e che si aggirerebbe tra i due e i tre milioni di euro, cifra comunque compensata, effettivamente, dagli spazi pubblicitari.

“Ma la fuga degli sponsor, presenti con il product placement in casa, quanto è costata a Mediaset? Si parla di una cifra tra i due e i tre milioni di euro. Numeri importanti anche se va ricordato che il programma nella diretta in prime time può contare su molti blocchi pubblicitari che riempiono le casse di Publitalia”, scrive Giuseppe Candela su Dago.

Insomma, se pure fuga degli sponsor c’è stata, di certo Mediaset non ha proprio nulla da rimproverare a nessuno quanto a danni finanziari, soprattutto se si pensa che a Barbara d’Urso è stato rinnovato adesso in netto anticipo un contrato con l’azienda “molto, molto, molto lungo”.

GF, quali sponsor hanno lasciato il propgramma

Di seguito, la lista (aggiornata) degli sponsor che abbandonano la casa

– Bella Oggi

– Acqua Santa Croce

– Screen HairCaire

– Nintendo

– F**K

– Givova

- Virginia Casa

- Consilia

- Caffè Borbone

Ecco invece i "dissociati":

– Santero

– Villa D’Este

– Delta Salotti

– Salumi Beretta

– ARAN Cucine

– Steel Pan