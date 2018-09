Il Gf 16 ci sarà? Barbara D'Urso svela tutto a Pomeriggio Cinque

La sedicesima edizione del Gf Nip si farà e a condurla sarà ancora Barbara D'Urso. A lanciare l'indiscrezione, senza dare troppi dettagli, è stata la stessa padrona di casa nel salotto di Pomeriggio 5.

La prima puntata della trasmissione del pomeriggio di Canale 5 è partita alla grande: Carmelita ha fatto il suo ingresso con imbracatura di sicurezza, ironizzando sulla sua caduta dalle scale di qualche tempo fa. Tanti - come sempre - gli ospiti in studio, le notizie di cronaca, i gossip, fino alla notizia ufficiale: "Già stiamo lavorando alla sedicesima", ha detto la D'Urso in riferimento al Gf Nip.

La conduttrice non ha detto altro, ma per i fan del reality, questo è già molto. Ci si può accontentare di sapere con certezza che la prossima edizione si farà e che al timone ci sarà ancora la regina di Mediaset, quando all'inizio del programma manca ancora tanto.

Il Gf Nip, infatti, potrebbe tornare in primavera su Canale 5. Il Grande Fratello di Barbara D'Urso aveva generato tantissime critiche. In molti lo avevano definito eccessivamente trash e non avevano apprezzato la scelta del cast, per questo si temeva che una prossima edizione non ci sarebbe stata. Ma Barbara D'Urso mette a tacere ogni voce di chiusura e annuncia che la 16esima edizione del reality italiano più chiacchierato è in lavorazione.