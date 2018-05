Gf, Aida Nizar accusa un malore dopo la puntata

Poco dopo la diretta televisiva della terza puntata del Grande Fratello Aida Nizar ha accusato un malore.

Le telecamere hanno ripreso la spagnola, protagonista degli avvenimenti più spinosi avvenuti nella casa la scorsa settimana e destinataria anche lei di un severo provvedimento disciplinare, chiudersi in bagno per un’improvvisa indisposizione.

Le cause potrebbero essere state la condizioni di salute difficili di cui ha accennato anche nel corso della diretta (ha detto di essere stata operata tempo fa per giustificare di aver vomitato in bagno qualche giorno prima) o un problema fisico legato alla tensione accumulata nel corso della serata, al termine della quale ha anche espresso la sua intenzione di andare via dal programma.

Ad accorgersi del malessere della Nizar è stata Veronica, che prima ha chiesto ad Aida il permesso di entrare, poi ha chiamato Alberto e Simone perché intervenissero.

In mattinata, però, la situazione deve essere migliorata, vista la conversazione con Lucia Bramieri che ha voluto spiegarle il suo punto di vista riguardo al suo comportamento nella Casa con lei e con i compagni, e commentare la squalifica di Baye Dame.