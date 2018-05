GF, bomba Simone: "Farò squalificare altri 2 concorrenti, comportamento schifoso"

(Nel video in alto, lo sfogo di Simone Coccia Colaiuta)

Una nuova polemica potrebbe abbattersi sulla Casa del Grande Fratello. A lasciarlo intendere è Simone Coccia Colaiuta, che durante una chiacchierata insieme ad Alberto, Lucia Bramieri e Veronica, avverte i concorrenti che nella prossima puntata rivelerà episodi così gravi da poter costare loro la squalifica.

"Io li sputt*no tutti. Questi dicono cose sessiste, cose schifose", dice Simone, che se la prende con l'ex concorrente Luigi Mario Favoloso, ma anche e soprattutto con Filippo Contri e Danilo Aquino, a suo dire rimasti ingiustamente impuniti.

"Quello che ha scritto Favoloso sulla maglietta? Era una cosa in generale quella frase! - spiega - Ma l’altro che ha detto della prova del sesso. E Filippo la frase contro Aida ‘a Roma le donne come te le bruciano’? Oltre che sessista è anche contro i romani, perché a Roma non bruciano nessuno. Poi anche l’altra cosa che ha detto la dirò nella prossima puntata".

Quindi la minaccia: "Martedì sera dirò tutto quello che hanno detto e li farò vergognare, devono essere squalificati devono uscire con il burqa. Io non ho detto questo per fare la spia o per farmi vedere, ma perché sono cose allucinanti”.