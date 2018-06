GF, Gina Lollobrigida dà una lezione ai ragazzi (e Simone Coccia fa il galante)

(Nel video in alto, l'ingresso di Gina Lollobrigida nella Casa)



Una star al "Grande Fratello". Gina Lollobrigida, 90 anni, è entrata nella Casa per fare una sorpresa ai ragazzi in occasione della puntata finale. L'attrice ha impartito una lezione ai concorrenti in vista del loro futuro professionale fuori dall'appartamento di Cinecittà, colpendo in positivo tutti e, in particolare, Simone Coccia Colaiuta, che si è mostrato molto galante con lei...

Nel pieno della puntata, Barbara ha introdotto Gina: "Era stata male, era in ospedale, è uscita da pochissimo e tra pochi minuti varcherà la porta rossa del Gf". Quindi la guest star è arrivata ed entrata in salone scortata da due "boys". "Volevo dirvi - ha spiegato ai cinque finalisti - che ho saputo che siete stati molto bravi durante questi mesi, ma quando uscirere tenete i piedi per terra e se volete fare una carriera artistica fate quello. La popolarità e la bellezza valgono poco. Ciò che importa è quello che avete dentro, dovete lavorare e andare avanti con coraggio, perché la vita è lunga. Spero che potete soddisfare il vostro sogno".

Poi una gag. Complice il fatto che Simone Coccia sogna di fare l'attore e sfondare ad Hollywood (!), Barbara ha proposto alla Lollobrigida di sottoporlo ad un provino. "Parli l'inglese?", ha cominciato Gina. "I speak a little english, mi piacerebbe lavorare a Los Angeles - ha replicato l'altro - i passi da fare sarebbero quelli di studiare recitazione e inglese, lei cosa mi consiglia?" "Uno può avere una forza tale quando comincia la carriera, ma può darsi che va bene come che va male", ha detto la Lollo senza filtri. Infine, Simone ha deciso di "recitare" una scena romantica e si è inginocchiato: "Lei è la donna più bella del mondo".