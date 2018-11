Gf Vip: Giulia Provvedi torna sui social, ma il dettaglio su Gollini spiazza tutti

E' una Giulia Provvedi più grintosa che mai, quella che oggi è tornata sui social dopo l'uscita dalla Casa del 'Grande Fratello Vip'. La cantante de 'Le Donatella', eliminata ieri dal reality show di Canale 5, si è detta felice dell'esperienza fatta ed ha invitato tutti a fare il tifo per la sorella Silvia. Nessun riferimento, invece, all'affaire Pierluigi Gollini.

"Mi ha fatto piacere tenervi compagnia questi due mesi. Mi sono mostrata per quello che sono. Grazie ragazzi, ora tutti uniti per Silvia, io sono felice così". Queste le parole della 24enne modenese, che ha si è immortalata in alcune Instagram Stories pubblicate in mattinata.

Ma la vera domanda dei fan è un'altra. Avrà già rivisto Gollini, fidanzato accusato di (presunto) tradimento? La ragazza non accenna minimamente alla questione, ma la sua serenità lascia intendere che tutto si sia risolto per il meglio.