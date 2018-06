GF, Veronica Satti è eliminata

(Nel video in alto, il momento dell'eliminazione di Veronica Satti)

La figlia di Bobby Solo viene battuta al televoto da Alberto Mezzetti detto il "Tarzan di Viterbo" con uno stacco di 60% a 40%. Grande delusione per la concorrente, che già la scorsa settimana aveva affermato di voler uscire una settimana prima piuttosto che

Comprensibile la delusione della figlia di Bobby Solo che già la scorsa settimana aveva detto che avrebbe preferito uscire una settimana prima piuttosto che restare nella Casa fino all'ultimo per poi perdere per un soffio. Sesto posto, dunque, per lei.