Alberto Mezzetti vince il Grande Fratello 2018

(Nel video in alto, il momento della proclamazione del vincitore Alberto Mezzetti)

Alberto Mezzetti è il vincitore del "Grande Fratello 2018". Soprannominato il "Tarzan" di Viterbo, il 34enne si è iscritto al reality show di Canale 5 per divertimento e per estinguere un debito facendo tornare così il sorriso a sua madre. Porta a casa 100mila euro. Seconda classificata Alessia Prete, che ha ottenuto solo il 47 per cento delle preferenze al televoto. Terzo gradino del podio per Matteo Gentili. Al quarto e quinto posto rispettivamente Lucia Orlando e Simone Coccia Colaiuta.

Chi è Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello 2018

Trentaquattro anni, Alberto è un ragazzo atletico, iperattivo e irrequieto. Sembra essere molto sicuro di sé ma questo suo aspetto così wild e spavaldo nasconde un lato sensibile, a tratti profondo, che emerge prepotentemente non appena comincia a farsi conoscere: “d’impatto sto sulle balle poi pian piano divento il tuo miglior amico”.

Vive da solo a Viterbo da quando ha 18 anni, ha un ottimo rapporto con sua madre, apre due negozi di abbigliamento nel centro di Viterbo che gli consentono di guadagnare bene, ma nel 2013 arrivano dei problemi finanziari. Con molti sacrifici, ancor oggi che ha aperto e gestisce un centro scommesse, cerca di sistemare la situazione catastrofica. Al momento è single: “amo divertirmi e non so resistere alle tentazioni per cui preferisco non avere relazioni durature per non far soffrire nessuno”. E’ passionale, romantico e innamorato delle belle donne!