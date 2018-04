Gf, il primo confessionale di Angelo è per la mamma: lei si commuove in diretta

Nella Casa del Grande Fratello da pochissimi giorni, Angelo Sanzio è felice di vivere questa esperienza ma l'unico peso è la mancanza di sua madre, a cui è molto legato. Il primo confessionale del "Ken italiano" - così è conosciuto per via del lungo e difficile percorso chirurgico a cui si è sottoposto - è proprio dedicato alla donna che gli è sempre stata accanto.

"E' un porto sicuro da sempre - ha spiegato in lacrime Angelo - C'è sempre stata, mi ha sempre supportato, non mi ha mai tracciato strade da dover percorrere. Donargli oggi questi momenti così belli e forti per me è una vittoria, perché lei si è vista contro tutti i nostri parenti, i suoi fratelli, che non erano più aperti al dialogo".

Parole forti e profonde, che la mamma ha ascoltato a Pomeriggio Cinque. "L'acqua passata non macina più - ha risposto commossa la signora - Bisogna sempre guardare avanti e andare avanti con serenità e fiducia".