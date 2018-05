GF, caos in studio. Angelo furioso contro Simone, Barbara d’Urso lo rimprovera

La semifinale del Grande Fratello è iniziata con il livore palesato in modo irruente da Angelo Sanzio nei confronti di Simone Coccia.

L’ex concorrente si è immediatamente alzato dalla sedia rivolgendosi al volto del finalista inquadrato per accusarlo di aver giudicato un bacio a stampo a Filippo.

“Non mi dovresti salutare con quella faccia di mer** che ti ritrovi. Non ti permetto di giudicare un bacio a stampo con Filippo, non sai cos'è l'amore. E quando mi toccavi il cu** in camera, lo vogliamo dire?” ha affermato Angelo. Immeìdiata la reazione di Barbara d’Urso che lo ha ripreso in maniera forte chiedendogli di moderare il linguaggio.

“Scusa per le parolacce, Barbara. Simone ti facevo una persona più leale, mi hai deluso” ha continuato Angelo: “Pensa a come farti amare. Sono rimasto scioccato per quanto hai detto sulla mia persona, mi hai deluso, goditi la vittoria finché dura…”.

Dal canto suo Simone ha dimostrato poca attenzione alle sue parole e la conduttrice ha drasticamente stoppato la situazione chiedendo ad Angelo di sedersi al suo posto.

Il suo atteggiamento è stato duramente ripreso anche da Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. Sicuramente si ritornerà sulla questione nel corso della diretta.